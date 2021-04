Borgosesia ricorda Lea Schiavi, giornalista di guerra uccisa nel 1942

Il 25 Aprile saranno intitolati a Lea Schiavi, reporter politica nata a Borgosesia nel 1907 e deceduta in circostanze misteriose in Iran nel 1942, i giardini pubblici di 'iazza Martiri, di fronte alle Scuole Elementari.

«Lea Schiavi è una donna decisamente fuori dal comune per i tempi in cui è vissuta – spiega il sindaco, Paolo Tiramani – fu una delle prime giornaliste italiane a occuparsi di politica, in tempi in cui alle donne erano riservati il gossip, la moda o le rubriche di lettere, e a esprimere senza timore il suo dissenso verso le politiche non democratiche dell’epoca. Il 25 aprile dedichiamo a lei i nostri giardini, luogo simbolico della Resistenza valsesiana, per ridarle la centralità nella storia della Resistenza che le fu negata perché non apparteneva a nessun partito antifascista. Lea amava la libertà e la democrazia – dice Tiramani - e noi vogliamo ringraziarla per questa sua dedizione e per l’impegno con cui fu testimone dei valori fondanti della nostra Repubblica».

Durante la cerimonia di intitolazione, Alessandro Orsi (presidente dell’Anpi di Borgosesia) tratteggerà la figura di Lea Schiavi, il cui nome è inciso sul monumento eretto a Washington in ricordo dei giornalisti uccisi mentre esercitavano il loro lavoro di corrispondenti di guerra: «E’ strano pensare che una nostra concittadina, che si spese con passione per contrastare il regime, sia ricordata in America e invece sia stata completamente dimenticata nella sua città natale – aggiunge Tiramani – ho parlato con molte persone, e pochissimi ne avevano sentito parlare: oggi restituiamo a Lea un posto importante sia intitolandole un luogo fisico, sia riportando la sua storia nella memoria dei valsesiani e della Valsesia, terra che ha espresso figure di spicco nella lotta per la libertà, tra le quali Lea Schiavi trova giustamente il suo posto».

Alla cerimonia sarà presente anche Massimo Novelli, giornalista de “Il Fatto Quotidiano” autore del libro “Lea Schiavi – la donna che sapeva troppo”, che ha riportato all’attenzione dell’opinione pubblica questa straordinaria figura femminile.