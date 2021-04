Bollette dell'acqua anomale a Gattinara: ecco cos'è successo

La Sii, la Società che gestisce il Servizio idrico, ha emesso nei mesi scorsi alcune bollette, applicando in alcuni casi la tariffa di non residenti a utenti invece risultati essere residenti.

Il problema è sorto da una verifica effettuata da SII con incrocio telematico dei dati che, in presenza anche di piccole difformità, per esempio del numero civico, in automatico riconosceva come non residenti alcuni utenti.

La tariffa per l’uso domestico non residente ha rilevanza, rispetto a quella uso domestico residente qualora si consumino più di 110 mc/anno di acqua; fino a tale limite la quota di accesso al servizio, la fascia agevolata e la fascia base hanno lo stesso prezzo.

Tale problematica, fortunatamente, non ha riguardato tutte le utenze domestiche, molte delle quali sono risultate regolari, tuttavia, vi sono state diverse utenze, per le quali il problema si è verificato.

Il Comune si è da subito attivato per fornire aiuto e collaborazione alla Sii, e ciò ha consentito di rilevare e risolvere il problema laddove ci fosse un effettivo errore in modo da regolarizzare in automatico la posizione.

«Venuto a conoscenza del problema – spiega il sindaco Daniele Baglione - ho contattato i vertici della SII al fine di addivenirne ad una soluzione. È stato chiarito con SII che laddove ci sia corrispondenza tra l’ubicazione della fornitura e la residenza anagrafica nella prossima bolletta verrà indicato l’esatto tipo di contratto, senza la presentazione di alcun tipo di documentazione e se del caso, sarà fatto il ricalcolo dell’importo. Nel caso di contratti di uso domestico non residente che sono rimasti intestati a persone decedute gli eredi, come per tutte le altre utenze, devono presentare il modulo di disattivazione del contratto intestato al defunto e il modulo di voltura a proprio nome. Ringrazio gli Uffici Comunali che hanno contribuito alla risoluzione di un problema generato da altri che ha interessato molti cittadini. Con la prossima bolletta ci sarà quindi la regolarizzazione automatica di tutte le posizioni e la rettifica delle incongruenze create dall’incrocio telematico dei dati».