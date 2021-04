Le scuole di danza trovano una casa nel cortile della palestra Mazzini

L'attività sportiva, ma anche le scuole di danza provano a riprendere le proprie attività scegliendo spazi aperti per osservare le norme, ancora restrittive, in materia di attività fisica.

E, per andare incontro alle esigenze di chi non ha spazi autonomi da utilizzare, il Comune mette a disposizione delle scuole di danza vercellesi il cortile della palestra Mazzini, all'interno del quale sono in via di allestimento tre pedane che potranno essere utilizzate dai giovani allievi.

«Grazie alla disponibilità del Comitato Vecchia Porta Casale e della Libertas Ginnastica - spiega l'assessore allo Sport, Mimmo Sabatino - possiamo mettere a disposizione questi spazi nei quali le scuole che hanno fatto richiesta, o che la faranno nei prossimi giorni, possano riprendere le attività soprattutto con i più piccoli».

Attualmente sono quattro le società che utilizzeranno quest'opportunità, ma non è detto che non se ne aggiungano altre: tra le molte "novità" del post covid, infatti, la riscoperta dell'attività all'aperto è forse la più importante per tanti giovani e giovanissimi sportivi.

«Per i nostri bambini, soprattutto per i più piccoli seguire le attività online è molto complesso e a volte anche triste. Per questo siamo molto grati all'opportunità che ci viene offerta dal Comune», assicurano le ballerine insegnanti. Alcune delle scuole sono anche in campo per partecipare al bando comunale relativo agli eventi estivi, il cui cartellone verrà reso noto nelle prossime settimane.