Piemonte e Vercellese: dati da zona gialla. Ma per le riaperture ci sarà ancora da attendere

Con un'incidenza cumulativa settimanale di 160 casi ogni 100mila abitanti (a fronte di una media regionale di 206), la Provincia di Vercelli può guardare con serenità ai prossimi giorni che saranno ancora arancioni per effetto del decreto in scadenza a fine mese ma che, già dal 26 aprile, potrebbero riservare importanti novità in termini di riaperture. I dati provinciali, uniti all'Rt regionale che scende a 0,76 e al rilevante numero di vaccinazioni già effettuate soprattutto tra le fasce più anziane della popolazione, consentono di sperare in un rapido passaggio alla zona gialla.

A livello piemontese, infatti, l'unico dato ancora fuori range è quello relativo all'occupazione dei posti letto ospedalieri, molto elevato, sebbene anch'esso in discesa rispetto alle scorse settimane. Qualora i dati continuassero a essere positivi c'è la speranza che il calendario delle riaperture, che secondo le previsioni prenderà il via nel mese di maggio, possa essere anticipato di una settimana con il passaggio in zona gialla del Piemonte e, di conseguenza, con la possibilità per bar e ristoranti di tornare a servire ai tavoli almeno fino alle 18.