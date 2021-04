Il generale Figliuolo a Novara: «Vaccinazioni di massa al più presto»

Visita lampo del commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, nell’ultima tappa della sua visita in Piemonte, in tarda mattinata a Novara. Il generale, arrivato da Alba insieme al presidente della Regione Alberto Cirio, ha inaugurato il nuovo hub vaccinale realizzato all’interno della struttura del Centro di ricerca Ipazia sulle Malattie Autoimmuni e Allergiche dell’Università del Piemonte Orientale, nel quartiere di Sant'Agabio.

Ad attenderlo il sindaco di Novara Alessandro Canelli, il prefetto Pasquale Antonio Gioffrè, il questore Rosanna Lavezzaro, il presidente della provincia Federico Binatti, il rettore dell’Università del Piemonte Orientale Gian Carlo Avanzi, il neo direttore generale della sanità piemontese Mario Minola, i parlamentari del territorio.

Dopo la visita al centro di vaccinazione, Figliuolo si è brevemente intrattenuto con i giornalisti, commentando la situazione della pandemia.

«Dal giorno che è entrata in vigore l’ordinanza sul piano vaccinale – ha detto - cioè dal 10 aprile a ieri, la vaccinazione per gli over 80 è aumentata di 7 punti percentuali. E di questo sono contento: il merito va a tutte le regioni che hanno aderito al piano e lo stanno seguendo».

«Ci vuole rotta da tracciare – ha aggiunto - uno che indichi il percorso, ma poi è importante che ci sia condivisione dell’obiettivo, cioè mettere in sicurezza i nostri concittadini e far ripartire il Paese». Secondo il commissario straordinario «la vicenda di Johnson & Johnson si risolverà a breve. Abbiamo circa 6 casi di danni collaterali gravi in cui peraltro non è stato provato il nesso di causa-effetto a fronte d 7 milioni di dosi somministrate. Una situazione che rientra nella fisiologia di un farmaco. Dopo gli accertamenti e le riflessioni delle agenzie regolatorie europea e italiana, mi auguro che nei prossimi giorni possano essere sbloccati anche questi vaccini che ci daranno un’ulteriore possibilità di procedere nella campagna vaccinale». Guardando alla prospettiva immediata, Figliuolo ha sottolineato l’importanza del lavoro su scala locale.

«Anche quando diremo di aver messo in sicurezza gli anziani – ha spiegato - bisognerà continuare ad andare a ricercare quelle persone che per vario motivo non possono muoversi o accedere ai vari portali informatici. E’ questa è una azione che devono fare soprattutto i sindaci: bisogna cercare queste persone e convincerle a vaccinarsi, perché vaccinandosi si esce dalla pandemia, e uscire dalla pandemia vuol dire far ripartire il nostro paese a livello economico».