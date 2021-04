Coda di inverno sul vercellese: la valle si sveglia sotto la neve

Brusco abbassamento delle temperature in pianura e coda di inverno con nevicate in corso in montagna.

Sul vercellese è arrivato un nucleo di aria fredda che, dalla Danimarca, sta scendendo verso le Alpi, portando un progressivo parziale aumento della nuvolosità sul Piemonte, associato a rovesci sparsi e intermittenti, generalmente di debole intensità, ma con neve sulle Alpi a quote relativamente basse per la stagione, perché le temperature continuano ad esser inferiori alla norma.

E, in effetti, giovedì mattina gran parte dei paesi della Valsesia e delle Valli Mastallone e Sermenza si sono svegliate sotto la neve.

Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, l'allontanamento del nucleo freddo verso sudovest, intorno alle Baleari, permetterà il ritorno di spazi più soleggiati da venerdì pomeriggio, ma il rialzo delle temperature su valori più normali per il periodo sarà lento e graduale e arriverà soprattutto nel corso della prossima settimana.