Minaccia un 17enne con il coltello: denunciato

Arrabbiato per alcuni atteggiamenti canzonatori di cui sarebbe stato vittima, ha pensato di regolare i conti fermando per strada uno dei presunti responsabili ed estraendo un coltello per far valere le proprie ragioni.

Teatro della vicenda Motta de'Conti, dove i Carabinieri di Strippiana hanno denunciato un 57enne per minaccia aggravata. Mercoledì pomeriggio i militari sono intervenuti a seguito alla segnalazione fatta dal genitore di un 17enne di Motta de'Conti che riferiva come il figlio fosse stato minacciato da una persona del paese. Il genitore raccontava che il figlio era appena rientrato a casa da scuola molto spaventato perché lungo il tratto di strada dalla fermata dell’autobus a casa era stato affrontato da un adulto che l’aveva minacciato con un coltello.

Il ragazzo, impaurito, era scappato a casa, raccontando al padre quello che gli era appena successo. I carabinieri dalla descrizione fatta dell’aggressore, hanno subito identificato il soggetto, un soggetto già noto essendo un po’ stravagante, che in passato, però, aveva già avuto reazioni violente verso altri concittadini.

Raggiunto a casa, l'uomo ha subito ammesso le proprie responsabilità, consegnando ai carabinieri il grosso coltello da cucina che aveva usato poco prima per minacciare il ragazzo: a giustificazione del proprio comportamento, asseriva che la sua era stata una reazione, seppur sbagliata, ad alcuni comportamenti canzonatori assunti nei giorni corsi all’interno di un parco giochi, dal ragazzo e da un suo amico. Il 57enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vercelli per minaccia aggravata e il coltello è stato sequestrato.