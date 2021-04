Crova: tetto in fiamme nella serata di giovedì

Incendio, intorno alle ore 21 del 15 aprile, a Crova: nella serata squadre Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e del distaccamento volontario di Santhià sono stati allertati per un incendio tetto a Crova in via sempione 3.

L'intervento è valso alla messa in sicurezza dell'area interessata dall'incendio: sul posto, per gli accertamenti, sono intervenuti sul posto anche i carabinieri di San Germano.