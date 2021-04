Vaccinazioni: in campo i Comuni e i medici del territorio

Dopo i centri più grandi, che si sono messi in gioco fin da subito per trovare spazi e soluzioni logistiche adatte per sostenere la campagna vaccinale a favore della popolazione più anziana, ora sono i centri più piccoli che, supportando i medici volontari, si mettono in azione per trovare spazi e rendere più agevole le somministrazioni.

Oggi, giovedì 15 aprile, Asigliano inizia la campagna al polifunzionale.

«Giovedì pomeriggio - spiega la sindaca Carolina Fertraris - in accordo con ASL Vercelli e alcuni medici, capitanati dai nostri dottori Patrizio Bertola e Cristina Bertola, inizieranno le vaccinazioni secondo le disposizioni sanitarie Nazionali e Regionali. Le operazioni seguiranno un preciso programma a orari scaglionati e saranno caratterizzati da una verifica puntuale circa la regolarità della registrazione comprensiva ovviamente di ogni valutazione medica ritenuta necessaria».

Ovviamente non è consentita la vaccinazione in deroga alla lista ASL e pertanto la vaccinazione sarà prevista unicamente alle persone registrate, prenotate e contattate prima dal medico responsabile.