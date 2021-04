Aprire un varco attraverso la ferrovia fantasma... Una "missione (quasi) impossibile"

Da anni, di fatto, è una linea ferroviaria "fantasma": a parte alcuni tentativi di ripristino, rimasti poi lettera morta, della Vercelli - Casale si parla solo quando la vegetazione che la soffoca diventa così invadente da suscitare le proteste di chi vive a poca distanza dai binari.

Negli ultimi quattro mesi, però, la "linea sospesa" (questa la condizione ufficiale sancita dalle Ferrovie) è finita al centro di una disputa tra l'ente proprietario e il Comune di Vercelli. La chiusura del cavalcaferrovia di corso Avogadro di Quaregna, infatti, ha comportato un appesantimento del traffico lungo via Trino, oltre alla necessità, per chi vive nella zona dell'Aravecchia, di compiere un lungo giro per raggiungere le proprie abitazioni. E, visto che il destino del cavalcaferrovia è di essere demolito, la soluzione più pratica e immediata, per il Comune, sarebbe quella di ripristinare la viabilità a raso, aprendo un varco per attraversare i binari e ripristinando i collegamenti interni in quella zona della città.

«Una soluzione per la quale ci stiamo battendo e che cerchiamo di perseguire con tenacia», assicura il sindaco, Andrea Corsaro nel corso del sopralluogo al rione Concordia. Tuttavia, al momento, il via libera delle Ferrovie non è ancora arrivato.

«Il fatto che la linea sia sospesa e non dismessa - spiega il sindaco - crea una serie di problemi alla realizzazione del varco. Negli anni scorsi sono stati smontati i passaggi a livello di corso Prestinari e via Trino e ora ci sembra insensato pensare di dover realizzare un manufatto per oltrepassare una linea ferroviaria sulla quale non transitano treni. Quasi ogni giorni pressiamo l'ente competente per far capire l'urgenza legata all'apertura di questo varco, ma è veramente una battaglia».

Già in passato la linea, che taglia a ovest tre quartieri cittadini e due importanti arterie di comunicazione (con Santhià e con il casello autostradale di Larizzate) è stata al centro di numerosi progetti di studio: quando sembrava vicino il rilancio del collegamento, era stato studiato un piano di interramento per gli ultimi quattro chilometri della linea in modo da liberare l'abitato di Vercelli dai binari e riconvertire la spina superficiale a piste ciclabili. Ma, tramontato il progetto per l'elettrificazione, è venuta meno anche la riconversione dell'area di superficie. Dal 2012 la linea è ufficialmente sospesa e, al momento, non ci sono reali prospettive di riattivazione, nonostante nel corso del tempo si siano susseguiti numerose richieste in tal senso. Non ultima quella del Coordinamento per la Mobilità Integrata e Sostenibile, ospitata da questa testata appena due mesi fa.

Da allora, tuttavia, nulla è cambiato. Né per la linea ferroviaria e neanche per i residenti dell'Aravecchia che si sono trovati all'improvviso senza cavalcaferrovia e con parte delle strade del rione (quelle sottostanti il manufatto) non più transitabili.