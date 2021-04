Concordia: un progetto da 12 milioni di euro per riqualificare le palazzine Atc

Un'alleanza tra Comune e Atc Piemonte Nord per rilanciare il Villaggio Concordia, uno dei quartieri storici di edilizia residenziale pubblica, zona molto popolosa della città e che avrebbe importanti carte da giocare in un piano complessivo di rivisitazione di Vercelli.

Dopo i ripetuti sopralluoghi nei quartieri Isola e Aravecchia, giovedì mattina il presidente di Atc Piemonte Nord, Marco Marchioni, il sindaco Andrea Corsaro, il vice Massimo Simion, l'assessore Ombretta Olivetti e i consiglieri Romano Lavarino, Giorgio Malinverni e Donatella Demichelis hanno visitato, insieme ai tecnici di Atc e Comune, la zona "storica" del rione per fare il punto sugli interventi che ciascuna delle parti può mettere in campo.

Realizzate a partire dagli anni '60, le palazzine Atc del Concordia - ben 14 per un totale di 234 alloggi circa - sono inserite in un piano triennale di riqualificazione che l'ente ha progettato usufruendo delle possibilità offerte dal Superbonus del 110% e dal Bonus facciate. Si tratta di interventi di rimozione dell'eternit, di riqualificazione energetica, di sostituzione di serramenti e caldaie e di installazione di pannelli fotovoltaici oltre che di sistemazione complessiva degli immobili.

«Un'opera da 12 milioni di euro - spiega il presidente Marchioni - che consentirà di migliorare nettamente la qualità dell'offerta abitativa del rione». Dall'Atc dipende anche la manutenzione di moltissime aree verdi che si trovano attorno alle palazzine «e anche in questo caso pensiamo a un piano di revisione che possa essere funzionale e rendere più piacevole l'intera zona».

Ma anche il Comune intende fare la propria parte: il problema fondamentale, ovviamente, è legato ai servizi e al presidio del territorio. Da tempo, nell'ex scuola del rione, è stato decentrato il Comando della Polizia locale; a servizio del rione c'è la scuola materna, completamente ristrutturata negli anni scorsi e c'è tutto il comprensorio delle aree commerciali a ovest di Vercelli.

«In questo rione - aggiunte il sindaco Corsaro - ci sono alcuni dei principali impianti sportivi della città: strutture che sono state quasi del tutto rinnovate negli ultimi anni. E, guardando a quello che sarà il futuro delle città dopo la pandemia, pensiamo a un potenziamento dei servizi sul territorio a partire proprio da quelli sanitari».

L'idea, nell'immediato, è di estendere all'ambulatorio del rione una serie di funzioni che possano essere legate all'erogazione dei vaccini ma anche all'esecuzione di alcuni esami clinici di base: interventi per i quali, ovviamente, è necessario trovare un accordo con l'Asl e il personale necessario. Intanto, con un intervento che può essere eseguito a breve, nell'ambito dell'accordo quadro per le manutenzioni degli edifici pubblici, il Comune provvederà a ritinteggiare il centro incontro che ospita anche l'ambulatorio.

«Quello che è capitato nell'ultimo anno e mezzo - commenta Corsaro - deve spingerci a rivalutare le zone residenziali della città, più lontane dal centro storico, delocalizzando alcuni servizi, ridisegnando la viabilità e il verde. Il quartiere ha una dimensione tale da richiedere un progetto certamente articolato su più anni, ma che possa partire anche in tempi rapidi per far sentire a tutti i cittadini che si sta effettivamente lavorando per migliorare l'intera Vercelli e non solo parti di essa».

In questo ambito di interventi, il Comune sta pensando a zone che possano essere attrezzate con giochi per i bambini e punti di incontro che consentano di sfruttare le zone verdi esterne.

Meno evidenti rispetto ad altre zone di Vercelli, tuttavia anche al Concordia non mancano le aree degradata e trasformate in discarica: la più importante è quella che si è creata a ridosso di quello che, un tempo, era il campo utilizzato per il softball: carrelli abbandonati, immondizia, un camper e alcuni garage di lamiera trasportati lì e abbandonati per la disperazione dei residenti.

«Intendiamo dare un segnale rapido ripulendo e sgombrando quest'area da rifiuti e materiale abbandonato - commenta il vice sindaco, Massimo Simion che sta monitorando il quartiere e si confronta periodicamente con i residenti -. Un 'intervento che vuole essere di stimolo anche per chi vive qui, affinché ciascuno si prenda a cuore la pulizia del rione e dell'ambiente circostante».