A luglio scegli il clinic del Real Madrid ad Albenga: iscrizioni aperte per ragazze e ragazzi dai 7 ai 16 anni

Il Real Madrid non ha certo bisogno di presentazioni, è una delle squadre più popolari al mondo. “La Cantera”, l’accademia dei Galacticos, non è solo la colonna portante della filosofia del club, ma anche il miglior settore giovanile al mondo. Ed è grazie alla Fundación Real Madrid Clinic che lo stile di allenamento del vivaio madrileno arriverà in otto paesi europei dove, in occasione dei camps estivi di 5 giorni, ai partecipanti (ragazzi e ragazze tra i 7 e i 16 anni) sarà permesso di vivere la magia “real”. I migliori talenti, se si renderanno protagonisti di prestazioni sportive di alto livello e di una condotta esemplare, potranno addirittura ambire a qualificarsi per un’esibizione nel mitico Santiago Bernabéu.

Nella scuola calcio del Real Madrid i partecipanti si allenano in condizioni altamente professionali, esattamente come i loro idoli dei Galacticos. Per i partecipanti il viaggio inizia già nei Clinics regionali, dove sperimentano le tecnologie e metodologie di allenamento più moderne presentate da allenatori di calcio qualificati e ispirati dalla filosofia del settore giovanile madridista. Ma oltre alle performances sportive, l’attenzione si concentrerà anche sulla crescita

personale dei giovani calciatori.

I partecipanti riceveranno un kit di allenamento Adidas completo, pallone incluso. Inoltre, nulla sarà lasciato al caso nemmeno dal punto di vista della sicurezza: la Fundación Real Madrid Clinic garantirà un protocollo di igiene collaudato, un’assicurazione contro l’annullamento Premium e un nuovo programma di formazione.

I primi 30 iscritti che si registreranno entro il 30 aprile 2021 avranno diritto ad un’offerta galattica: partecipazione a 259 euro (anziché 289) e assicurazione sulla mancata partecipazione a 29 euro (che garantirà la possibilità di cancellazione della propria iscrizione fino a 14 giorni prima dell’evento senza alcuna spiegazione).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’A.S.D. Albenga 1928 (Elena Gastaldi – 349 426 2500).