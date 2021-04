Assegno da 200 euro per i bimbi nati nel 2019 e 2020

Un assegno di natalità da 200 euro, a favore di famiglie che stiano scontando una situazione di disagio economico e che abbiano avuto un bimbo tra il 2019 e il 2020. Il Comune di Vercelli apre, dal 15 aprile al 15 luglio, le domande per una misura straordinaria a sostegno delle spese per i nati nel 2019 e i nati nel 2020.

L'assegno verrà erogato sulla base di una graduatoria stilata in base all’Isee non superiore a 20mila euro a favore di nuclei familiari residenti da almeno due anni nel Comune di Vercelli.

La domanda potrà essere presentata dal 15 aprile al 15 luglio all’Ufficio Protocollo del Comune di Vercelli, oppure può essere inviata via mail certificata o semplice, preferibilmente in formato pdf, alla pec comunale: protocollo@cert.comune.vercelli.it. Infine piò essere presentata on line dall’home page del sito istituzionale dell’Ente, Sezione Servizi on line - “Filodiretto con il cittadino” previa autenticazione o accesso con Spid.

La modulistica può essere essere scaricata dalla pagina web: https://bit.ly/3fZKN0u o chiesta presso il Settore Politiche Sociali negli orari di apertura: per informazioni è possibile consultare la pagina istituzionale del Comune al link https://bit.ly/3fZKN0u; telelefonare allo 0161596564 o inviare una mail a centrofamiglie@comune.vercelli.it