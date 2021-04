Trino: vaccinazioni a tutto spiano. La svolta grazie alla struttura del mercato coperto

Il 78% degli over 80 trinesi ha ricevuto la prima dose di vaccino e, nel giro di una decina di giorni, grazie al supporto dei medici di famiglia si potraà arrivare a completare le operazioni di somministrazione per tutti coloro che hanno espresso la volontà di ricevere il vaccino.

Lo rende noto il sindaco, Daniele Pane, tracciando un quadro della campagna in corso nella cittadina. «Nella fascia 70-79 anni, che ha preso il via la scorsa settimana siamo già al 44% dei soggetti residenti vaccinati con almeno la prima dose - spiega Pane - E anche in questo caso speriamo di concludere la fase vaccinale entro i prossimi 10 giorni. Unitamente a queste categorie dovremmo riuscire a vaccinare, indipendentemente dall’età tutti i soggetti fragili e i domiciliati nell’arco di due settimane al massimo».



La svolta alla campagna vaccinale trinese è arrivata con l'apertura del centro vaccinale del mercato coperto: «Allestire un centro vaccinale ampio e funzionale sta dando i suoi frutti - commenta Pane - nell'attesa di avere a disposizone ancora più dosi di vaccini, i numeri nelle ultime due settimane hanno subito un’accelerata importante. Tutto questo grazie al grandissimo lavoro dei dipendenti e dei funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria, dei volontari e dei medici di famiglia che in questi giorni stanno lavorando giorno e notte per mettere al sicuro tutte le categorie più esposte e fragili nel minor tempo possibile».



Ovviamente, seguendo le direttive nazionali e regionali, appena conclusa questa fase sarà conclusa prenderà il via la vaccinazione per la fascia 60-69. «Abbiamo chiesto alla Regione l’autorizzazione di vaccinare non più per età ma per categorie: commercianti, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico enti locali, banche, poste e servizi finianziari oltre a palestre e piscine», spiega ancora il sindaco aggiungendo che «Queste categorie sono le più esposte al rischio e dopo aver messo in sicurezza i più fragli e i più anziani tocca a loro, per poter tornare a vivere e lavorare in piena sicurezza».