Addio a Corrado Fronte: sempre al fianco della moglie Raffaella alla pizzeria Nuova Capri

Lutto, nel mondo della ristorazione vercellese, per la morte di Corrado Fronte, per tanti anni al fianco della moglie, Raffaella Amato, e dei cognati, alla pizzeria Nuova Capri di via Gioberti.

Aveva 71 anni e, per i clienti e i tanti amici che dopo aver cenato nel locale si fermavano a fare due chiacchiere, era una presenza familiare: lui silenzioso e riservato, tanto quanto la moglie Raffaella è estroversa ed esuberante. Uniti da tanti anni di vita comune, dall'orgoglio per la figlia e dalla gioia immensa portata dai tre nipotini che erano arrivati a rallegrare la famiglia.

Per molto tempo Corrado Fronte era stato un punto di riferimento per la cucina del locale, lavorando dietro alle quinte, fianco a fianco con la cognata. Poi, dopo la scoperta della malattia, le sue presenze in pizzeria si erano diradate: le cure gravose e le recidive lo avevano costretto a una vita più riservata, dedicata agli affetti familiari e alle persone che, fino all'ultimo, hanno condiviso la sua battaglia.

Saranno i familiari a dare l'ultimo saluto, in forma privata, a una persona che molti vercellesi ricorderanno con grande affetto. A Raffaella e alla sua famiglia un grande abbraccio anche da parte di Infovercelli24.