Le voci di commercianti e partite Iva: «Lavorare è un nostro diritto: è il momento di riaprire» - FOTO

Programmazione, riaperture, garanzie economiche e fiscali. Ma soprattutto la fine dell'incertezza e delle misure comunicate all'ultimo minuto e un piano che consenta di guardare al futuro con minore angoscia.

Chiedono di poter lavorare i titolari e i dipendenti di tutto quel vasto mondo che va dalla ristorazione alle palestre, dal settore benessere al turismo, dal mondo degli eventi all'abbigliamento. A Vercelli, in contemporanea con la manifestazione promossa a Roma da Fipe Ascom, scendono in piazza i rappresentanti di tutte le categorie: qualcuno, da lunedì, ha potuto rialzare le serrande ma l'ansia di non sapere se, e per quanto tempo, questa situazione andrà avanti si fa sentire. In città sono arrivati rappresentanti da tutto il territorio: Borgosesia, Gattinara, Crescentino, Livorno Ferraris, Roasio, ma anche Biella.

Da mesi tutti vivono alla giornata e, dopo un anno, chiedono di passare a una diversa gestione dell'emergenza sanitaria.

Sul palco allestito da Ascom, accompagnati dalla musica e dalla voce di Giuseppe Garavana e introdotti da Alvise Racioppi, sfilano i rappresentati di tantissimi settori.

«Non possiamo essere trattati come cittadini di serie B - dice Alfonso Buonocore -. Servono date certe, misure di sostegno bancario e fiscale, casse integrazioni dignitose per i nostri dipendenti. A Vercelli ci sono 120 ristoranti e 245 bar: complessivamente parliamo di oltre 2000 persone che lavorano nel settore della somministrazione e che sono stati lasciati soli. I nostri dipendenti hanno famiglie, mutui, figli, vite: dobbiamo poter ripartire avendo chiaro che il sistema avrà bisogno di anni per riprendersi».

A manifestare anche il personale, rimasto a casa, spesso con pochissimi euro di cassa integrazione che arrivano a singhiozzo. «Lavoravamo come cameriere - raccontano due ragazze - ma ora siamo a casa. Del resto il nostro locale è chiuso da tantissimo tempo e non ci sono margini per capire quando le cose miglioreranno».

Valeria Facelli dà voce allo sconforto del settore intrattenimento: «Da un anno siamo senza lavoro, senza indicazioni, senza strumenti per pensare a come ripartire e senza speranza e senza futuro - dice dal palco -. Non esiste un protocollo né una prospettiva per noi. E nemmeno una forma di ristoro».

Un dramma condiviso da tutto il settore che ruota intorno alle cerimonie: «Non ci sono più feste: matrimoni e ricorrenze cambieranno per sempre - racconta Simona Rosso - e tutto questo per noi vuol dire riprogrammare. Bene al Governo chiediamo proprio questo: programmazione, certezze, protocolli». E, dal palco, è lo stesso Garavana a dire che «Noi del mondo dello spettacolo non possiamo ridurci a mettere in vendita l'attrezzatura perché non ci sono soldi per campare».

Altro settore in forte sofferenza è quello legato al mondo sportivo: lo testimoniano Marzio Dan, raccontando l'angoscia di chi si trova a vivere alla giornata e Alberto Cosso, titolare di una palestra. «Restare chiusi - spiega - vuol dire rinunciare ai progetti e ai sogni per i quali abbiamo lavorato. Eppure ci siamo messi in regola con tutti i protocolli, gli utenti sono monitorati, le attrezzature sanificate e la nostra attività è fondamentale anche come strumento di prevenzione per tante patologie».