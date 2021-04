Johnson & Johnson: giovedì a Vercelli le prime 500 dosi. Ma gli Usa vogliono fermarlo

Sono attese anche a Vercelli le prima consegne del vaccino Johnson & Johson: giovedì il corriere di Poste Italiane, SDA, consegnerà alla Farmacia dell'ospedale Sant’Andrea le prime 500 dosi del vaccino e ulteriori 400 dosi di AstraZeneca.

Il trasporto, effettuato attraverso mezzi dotati di celle frigorifero, partirà da Chiavari con destinazione Piemonte per la consegna dei vaccini nelle diverse strutture sanitarie: in totale il corriere SDA in collaborazione con l’Esercito Italiano consegnerà in Piemonte 25.100 dosi di vaccini Johnson&Johnson e AstraZeneca.

Intanto, come riporta il New York Times, anche la strada di questo vaccino, così come è avvenuto per AstraZeneca, si sta facendo complessa: dopo alcuni casi di coagulo, la Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control smetteranno di usare il vaccino nei siti federali e solleciteranno gli Stati a fare lo stesso in attesa delle indagini sui problemi di sicurezza.