Marijuana e bilancino nascosti in casa: 22enne nei guai

Nella cucina di casa si sentiva un forte odore di marijuana e, nel marsupio in un marsupio del proprietario, un 22enne disoccupato, sono saltati fuori 15 grammi del medesimo stupefacente, già suddiviso in dosi, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

I carabinieri della stazione di Gattinara hanno deferito un 22enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: da qualche giorno l'abitazione del giovane, già noto per vicissitudini legate al traffico di stupefacenti, era tenuta sotto controllo.

Nella mattina di domenica, i carabinieri hanno notato entrare un giovane del posto che, con fare furtivo e dopo alcuni minuti, è uscito velocemente dalla casa del 22enne. Sottoposto a perquisizione, ik ragazzo non veniva trovato in possesso di stupefacenti. I militari decidevano però di procedere comunque alla perquisizione domiciliare atteso che il ragazzo controllato emanava un forte odore di marijuana dai vestiti. E, in effetti, in casa sono saltati fuori droga e materiale di confezionamento poi sequestrati.

F.G., disoccupato 22enne di Gattinara, è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti alla Procura della Repubblica di Vercelli.