La Provincia sostituisce 992 corpi illuminanti della rete stradale

Sostituzione in vista per 992 corpi illuminanti attualmente esistenti sulla rete viaria provinciale.

Lo scorso marzo la Provincia ha aggiudicato i lavori del progetto “Illuminazione innovativa” e giovedì 8 aprile ha avuto luogo la prima riunione con i tecnici della Provincia, il direttore dei lavori e la ditta aggiudicatrice per le prime valutazioni logistiche dei cantieri in materia di sicurezza e circolazione.

«Sono stati programmati i primi sopralluoghi nei punti nevralgici della rete viabile al fine di ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti e permettere che le opere si svolgano in piena sicurezza - spiega il vice presidente con delega alla viabilità, Pier Mauro Andorno -. Tra aprile e maggio verrà stilato il cronoprogramma con l’apertura del cantiere per i primi giorni di giugno ed il termine previsto per la primavera del prossimo anno. Al termine, si realizzerà un risparmio del 68% di energia a pari potenza illuminante, con una sensibile ottimizzazione delle risorse, su cui prevediamo di risparmiare 200.000 euro all’anno, che per l’ambiente, riducendo le emissioni per il minor consumo di corrente».