Rices: partite trasmesse sul canale YouTube

C'è la possibilità di vedere live, ed in differita, le partite dei Rices su YouTube. Lo staff “che ci allieta con competenza ed entusiasmo” riporta la pagina Facebook dei Rices “durante i live della serie C: Edo Pessano, Andrea Manitta, Ale Buffon e Davide Aprile”. A curare la telecronaca è Edoardo Pessano: «Stiamo avendo, come numeri, delle buone risposte. Diamo la possibilità di vedere la gara ai nostri tifosi ed ai tifosi ospiti. Sono soddisfatto del lavoro che stiamo facendo, sia per le grafiche che per lo spirito». Prosegue poi Pessano: “C’è chi tiene le statistiche, chi commenta; sono davvero soddisfatto».