Pro Vercelli-Lecco rinviata a mercoledì 21 aprile

La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto

- dell’istanza documentale presentata in data 09.04.2021 dalla società Pro Vercelli;

- della comunicazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – SISP– ASL di Vercelli pervenuta in data 09.04.2021, nella quale si evidenzia “il trend in aumento ed il rischio di evoluzione del focolaio” la Lega Pro dispone che la gara Pro Vercelli-Lecco, in programma domenica 11 aprile 2021, venga posticipata a MERCOLEDÌ 21 APRILE 2021, Stadio “Silvio Piola”, Vercelli, con inizio alle ore 15.00.