Biellese in lutto per la giornalista Elena Giacchero, aveva 56 anni

Si è spenta all'età di 56 anni nella sua abitazione di Biella. Giornalista di professione, Elena Giacchero ha collaborato per anni con la nostra redazione, occupandosi principalmente di cronaca e giudiziaria e contribuendo alla formazione di alcuni colleghi "in erba". Elena era una persona riservata, particolare, ma sempre disponibile verso gli altri. Negli ultimi tempi le sue condizioni di salute fisiche e psicologiche sono peggiorate, fino a ieri, quando è stata ritrovata senza vita.

Pubblichiamo di seguito il pensiero della redazione e di chi anni fa ha lavorato al suo fianco: "Nonostante la cessata collaborazione avremmo spesso voluto incontrarti, ma la pandemia e i casi della vita non ce lo hanno permesso. Ci auguriamo che ora tu sia in un posto migliore, senza quella sofferenza che per anni ha segnato la tua vita. Ringraziandoti per il tuo contributo, ci stringiamo alla tua famiglia e a tutte le persone che ti hanno conosciuta".