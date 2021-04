Padre di due figli perde la vita in un incidente sul lavoro: aveva 39 anni

Si è spento al CTO di Torino Roberto Laudani, 39enne di Castelletto Cervo che lo scorso 27 marzo è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro in paese. Padre di due figli (uno di 16 e l'altro di 2 anni), era originario di Buronzo ma negli ultimi anni si era trasferito con bambini e compagna nella vicina Castelletto. Per cause da accertare, il carpentiere era caduto da un'altezza di 5 metri mentre era impegnato nella manutenzione di un tetto. Le sue condizioni erano parse gravi fin da subito e avevano reso necessario il trasporto a Torino con l'elisoccorso. Con il passare dei giorni, purtroppo, non ci sono stati miglioramenti e il suo stato di coma lo ha portato dapprima alla morte cerebrale, poi a quella naturale.

«Roberto abitava in frazione Battiana di Castelletto e con la sua famiglia era molto conosciuto da entrambe le comunità - racconta il sindaco di Buronzo, Lorenzo Gozzi -. Al di là del lavoro, il risvolto peggiore è la perdita di un padre di famiglia, giovane: si tratta di una vera e propria tragedia. Come amministrazione e a nome di tutti i nostri cittadini, ci stringiamo intorno alla famiglia e partecipiamo al dolore del lutto». Dalle prime informazioni il nullaosta al funerale non ci sarebbe ancora stato: al momento tutto è in pausa in attesa dell'autopsia.