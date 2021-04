Processo Malfi, la parola passa alle difese

Viene celebrata a porte chiuse, su richiesta della difesa Malfi, la prima udienza del processo dedicata all'esame degli imputati. Impossibile dunque offrire un puntuale resoconto delle ricostruzioni fatte dall'ex viceprefetto vicario Raffaella Attianese e dalla funzionaria Cristina Bottieri in relazione ai comportamenti che vengono loro contestati dalla Procura. Due deposizioni lunghe (soprattutto quella di Attianese, durata oltre 3 ore) nelle quali sono state passate in esame le contestazioni sollevate dalle diverse parti.

Attianese, che in sede di udienza preliminare, aveva reso spontanee dichiarazioni, avrebbe comunque ribadito la propria linea difensiva, sia in relazione al tema della gestione migranti che per quanto riguarda il capitolo legato al personale della Prefettura. Nel primo caso, come già era emerso nel controesame di altre deposizioni, sarebbe stato ricordato come l'incarico di Attianese in relazione alla gestione dei migranti era limitato alle possibili ricadute sull'ordine pubblico – settore del quale aveva la responsabilità –, e sarebbe stata anche ricordata la situazione di emergenza nella quale si operava dopo i massicci sbarchi del 2014, con la conseguente necessità di dare risposte rapide ai richiedenti asilo destinati a Vercelli e che arrivavano con preavvisi brevissimi.

Anche sulle contestazioni relative ai comportamenti nei confronti del personale la posizione della vice prefetto, che si era già parzialmente delineata nel corso delle precedenti udienze, sarebbe stata riconfermata in sede di esame: in un clima di elevate aspettative da parte del dirigente e di grande pressione causata dalla gestione delle emergenze, alcune reazioni del superiore sarebbero state dettate dalla fatica e talvolta dalla delusione.

Chiamata in causa nel filone dei migranti, anche Cristina Bottieri ha scelto di sottoporsi a esame per rispondere alle contestazioni relative alla divulgazione di atti coperti da segreto, in particolare per aver preannunciato un'ispezione Onu che, secondo la linea difensiva, tuttavia non sarebbe stata riservata. Inoltre avrebbe offerto anche una spiegazione relativa alla telefonata fatta dal telefono di un collega per avvertire Gianluca Mascarino, della cooperativa Obiettivo onlus, dell'accesso della Guardia di Finanza in Prefettura.

Non si è sottoposto a esame l'ex Prefetto Salvatore Malfi, per il quale sono state acquisite le dichiarazioni rilasciate all'interrogatorio di garanzia dopo l'emissione della misura di sospensione dall'incarico ricevuta su disposizione del Gip di Vercelli.

Sul filone migranti si tornerà nel corso della prossima udienza, quando sono previsti l'esame di Mascarino e dei testi a sua difesa.