Il Piemonte si tinge di arancione

Il Piemonte dalla prossima settimana torna in zona arancione. Anche se manca ancora l'ufficialità, i dati del monitoraggio Iss-Ministero della Salute, evidenziano come la situazione nella nostra regione sia migliorata.

Da martedì il territorio, come auspicato ed anticipato ieri dal Governatore Alberto Cirio- dovrebbe cambiare colore. Tradotto i negozi di nuovo aperti - parrucchieri ed estetisti compresi - e scuola in presenza per le seconde e terze medie: restano ancora in Dad al 50% le superiori, mentre l'altra metà torna in classe. Per muoversi all'interno del proprio comune non sarà più necessaria poi l'autocertificazione, ma resta vietato uscire dai confini cittadini se non per urgenza, lavoro e salute.

"Da qui a qualche ora - ha detto il Ministro della Salute Roberto Speranza - firmerò delle ordinanze e una parte significativa del territorio passerà dal rosso all'arancione: questo vuol dire che le misure hanno prodotto una prima piegatura della curva".