Bosco distrutto dal fuoco all'Alpe Noveis

Aggiornamento dell'8 aprile

Al momento l'incendio risulta sotto controllo. Dopo il presidio della notte, le operazioni sono riprese all'alba ma fortunatamente le ore di buio non hanno peggioratoa la situazione. Si procederà ora con la bonifica dell'area.

Aggiornamento ore 20

Non è ancora sotto controllo l'incendio divampato nella mattinata di oggi, 7 aprile, nei pressi dell'Alpe Noveis. La zona è impervia e le operazioni sono difficoltose, ma i tanti uomini impegnati nello spegnimento continuano a operare per circoscrivere le fiamme. Nella notte alcuni operatori e volontari rimarranno sul posto per presidiare la zona, in attesa della luce di un nuovo giorno per riprendere con l'intervento.

Aggiornamento ore 13.15

Stanno proseguendo le operazioni di spegnimento al Pian delle Rape, zona boschiva prossima alla zona dell'Alpe Noveis. Sono circa 4 gli ettari interessati dalle fiamme che stanno duramente mettendo alla prova gli AIB e i Vigili del Fuoco, presenti con 8 mezzi e 6 squadre (Biella, Ponzone, Cossato). Sul posto anche il DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) di Verbania. Ora sta operando l'elicottero della Regione ma stanno arrivando due Canadair da Genova.

Ore 10

Non sono ancora chiare le cause dell'incendio scoppiato questa mattina, 7 aprile, intorno alle 8.40, in un bosco prossimo alla zona dell'Alpe Noveis. Dalle prime informazioni, pare che il rogo sia particolarmente esteso.

Sul posto stanno operando gli AIB e 4 squadre dei Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone. Il fumo sprigionato dalle fiamme si nota al momento a chilometri di distanza dai centri di Crevacuore e Ailoche. Seguiranno aggiornamenti.