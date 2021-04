«Puntualità, evitando eccessivi anticipi: così si evita la ressa al centro vaccinale»

Continua da parte del sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani il monitoraggio sul centro vaccinale e, dopo un confronto serrato e collaborativo con l’Asl, il primo cittadino di Borgosesia si rivolge ora anche ai suoi cittadini, chiedendo anche a loro collaborazione affinché le operazioni si svolgano nel migliore dei modi: «Se da un lato ho sollecitato l’Azienda Sanitaria affinché le procedure si svolgano nel modo più snello ed efficace possibile – dice Tiramani – il confronto con i vertici Asl mi ha permesso di rilevare che una parte del problema risiede in un comportamento troppo solerte dei cittadini, che spesso si presentano con eccessivo anticipo sull’orario dell’appuntamento che è stato loro fissato dal coordinamento regionale: questo determina inevitabilmente il formarsi di assembramenti, potenzialmente pericolosi. E non va bene».

A questo punto il sindaco chiede a tutti coloro che devono recarsi al centro vaccinale del Teatro Pro Loco di essere puntuali, non ansiosi: «Se ognuno arriva 5, massimo 10 minuti prima del suo turno – sottolinea Tiramani – tutto si svolgerà in modo più fluido e si ridurranno le code e gli assembramenti all’ingresso. Dobbiamo fare tutti la nostra parte: la mia sollecitazione all’Asl è stata prontamente recepita, ora sta a noi offrire ai sanitari la massima collaborazione perché tutto funzioni al meglio. Conto su di voi, allora – conclude il sindaco, rivolgendosi ai suoi concittadini - puntualità, non anticipo: basta arrivare 5 minuti prima dell’orario dell’appuntamento, e si farà un servizio alla collettività».