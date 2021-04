Attacco alla piattaforma Axios: fuori uso i registri elettronici delle scuole

Registri elettronici ko anche per molte scuole vercellesi dopo che la piattaforma Axios, è in down da domenica sera.

Un problema che sta interessando Vercelli come ampie fasce del territorio che usufruiscono di questa piattaforma e che potrebbe essere risolto nella giornata di mercoledì: non sono dunque consultabili i registri e le piattaforme sulle quali vengono segnati i compiti assegnati.

Axios sul suo sito chiede scusa e promette di risolvere il problema: «Teniamo a infornarvi che stiamo lavorando alacremente con l’obiettivo di rendere disponibili tutti i servizi web entro pochi giorni. A seguito delle approfondite verifiche tecniche messe in atto da sabato mattina in parallelo con le attività di ripristino dei servizi, abbiamo avuto conferma che il disservizio creatosi è inequivocabilmente conseguenza di un attacco ransomware (un virus ndr) portato alla nostra infrastruttura a seguito dell’attacco subito dalla nostra piattaforma».