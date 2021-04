"Impegno per Santhià": question time con i candidati

Angela Ariotti, candidata sindaco per la lista Impegno per Santhià

La lista civica Impegno per Santhià, che vede come candidata sindaco alle prossime elezioni comunali Angela Ariotti, attuale vicesindaco, dopo aver presentato in diretta Facebook i propri candidati, propone una nuova serie di incontri online con la cittadinanza.

La formula sarà quella tipica dei Question Time nei quali i parlamentari possono intrattenere un confronto a domanda e risposta con i membri del Governo. In questo caso i santhiatesi potranno formulare le loro domande nei giorni che precedono l’evento, dato che la tematica verrà annunciata di volta in volta con anticipo e durante le dirette la candidata sindaco e i candidati consiglieri risponderanno, per quanto di propria competenza, su quanto fatto fino ad ora in Amministrazione e sui progetti per il futuro.

«Per quanto io non ami particolarmente fare campagna elettorale a distanza - dice la candidata sindaca Angela Ariotti - e non veda l’ora di poter ritornare a un sistema che ci permetta di parlare vis à vis con i santhiatesi, mi rendo conto che attraverso queste dirette online chi ancora non ci conosce ha modo di farsi un’idea su di noi, rendersi conto che siamo un gruppo di persone caparbie e coinvolte, con idee ben precise e con la possibilità di esprimerle e svilupparle grazie alla partecipazione di tutti».

Il primo appuntamento in programma giovedì 8 aprile alle 20.45, è focalizzato sulle tematiche “Lavori pubblici, patrimonio, decoro urbano, viabilità, sicurezza” con la partecipazione di Mattia Beccaro e Mauro Bedon.

A seguire, con cadenza quindicinale, sarà la volta di: Ambiente, salute, sport e tempo libero con Gabriele Posillipo, Giorgia Manchovas e Antonella Rossi; Lavoro, insediamenti, commercio e urbanistica con Alessandra Ferragatta, Massimo Carando e Agatino Manuella; Scuola, politiche giovanili, cultura e promozione turistica con Elisa Battù, Renzo Bellardone; Inclusione sociale, pari opportunità, servizi al cittadino con Claudia Ulliana e Antonella Rossi.

Sarà sempre presente a coordinare le attività la candidata sindaco Angela Ariotti. I cittadini potranno inviare le proprie domande alla lista Impegno per Santhià via mail a info@impegnopersanthia.it, via whatsapp al numero 3701515966, via social attraverso la pagina Facebook.