Incidente tra due auto, con rilevanti danni ma per fortuna nessun ferito, poco prima delle 9 in via Walter Manzone, all'altezza dei concessionari auto Subaru.

Una delle due vetture, dopo l'impatto, si è ribaltata: fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto, per i soccorsi, è intervenuta un squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vercelli, il personale sanitario del 118 e la Polizia locale per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica dell'incidente.