Non sono ancora chiare le cause dell'incendio scoppiato questa mattina, 7 aprile, intorno alle 8.40, in un bosco prossimo alla zona dell'Alpe Noveis. Dalle prime informazioni, pare che il rogo sia particolarmente esteso.

Sul posto stanno operando gli AIB e 4 squadre dei Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone. Il fumo sprigionato dalle fiamme si nota al momento a chilometri di distanza dai centri di Crevacuore e Ailoche e della bassa Valsesia. Seguiranno aggiornamenti.