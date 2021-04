Asl Vercelli: al via la vaccinazione domiciliare. Ecco come funzionerà

L’Asl Vercelli ha avviato la vaccinazione a domicilio delle persone con più di 80 anni e dei cosiddetti ultrafragili che non possono recarsi nelle sedi vaccinali.

Nella zona di Vercelli e dintorni l’attività vaccinale a domicilio è realizzata in collaborazione con l’Auser, in altre zone della provincia come la Valsesia e il Santhiatese, al momento, la vaccinazione domiciliare viene realizzata dal personale dell’ADI, l’assistenza domiciliare integrata dell’Asl, e dai medici di medicina generale che hanno dato disponibilità.

Pochi giorni prima, le persone che riceveranno la vaccinazione a domicilio verranno contattate - dall’Asl o dalle associazioni che eseguono i vaccini a domicilio - con indicazione del giorno esatto e della fascia oraria in cui riceveranno la somministrazione. I nominativi di queste persone con gravi difficoltà a spostarsi erano stati in precedenza comunicati dai medici di medicina generale che li avevano inseriti nel portale www.ilpiemontetivaccina.it.

«Ringraziamo tutti coloro che stanno supportando attivamente la campagna vaccinale mettendosi a disposizione e aiutandoci giorno per giorno a migliorare l’organizzazione. La campagna sta procedendo a buon ritmo – spiega il direttore generale dell’Asl Vercelli, Angelo Penna – gli approvvigionamenti di vaccini ci assicurano di poter mantenere il ritmo attuale, che al momento come programmato dalla Regione è di circa mille al giorno, e che potrà aumentare man mano che crescerà il numero di dosi consegnate all’Asl».

Intanto proseguono le adesioni anche dei Medici di Medicina Generale alla campagna vaccinale: al momento hanno aderito 20 professionisti per la vaccinazione in ambulatorio e 10 per la vaccinazione a domicilio.

Da domani, giovedì, partiranno anche le preadesioni per la fascia 60-69 anni: le persone in questa fascia d’età potranno inserire la propria disponibilità sul portale www.ilpiemontetivaccina.it, ricevendo poi nei giorni successivi l'sms con le indicazioni sulla sede e sull’orario di vaccinazione.

A tal proposito, a chi dovrà vaccinarsi nei prossimi giorni, l’Asl raccomanda di presentarsi nella sede vaccinale all’orario esatto indicato nella comunicazione, per evitare assembramenti o inutili attese.