Dal nido alla 1° media, mercoledì si torna in classe

Mercoledì, finite le vacanze di Pasqua, i bimbi e i ragazzi fino alla 1° media tornano a scuola. Lo stop alla didattica in presenza per tutte le scuole era scattato lo scorso 8 marzo nella maggior parte del Piemonte (Vercellese compreso), ma non a Torino e in altre zone, tra le quali la Valsesia dove i contagi da Covid-19 non avevano raggiunto la soglia d’allarme. Qui l’obbligo della DAD per tutti gli alunni era partito la settimana successiva, il 15 marzo.

Cirio: "Vacciniamo i maturandi"

Dopo tre settimane a casa, domani la campanella suonerà in classe per gli studenti dei nidi, asili, elementari e 1° media. Dalla 2° media all’ultimo anno delle superiori la didattica resta a distanza. L’obiettivo del presidente Alberto Cirio, come aveva annunciato dopo la visita al commissario straordinario per l’emergenza Figliuolo, è quello di «poter vaccinare i nostri maturandi, per consentire un loro ritorno in classe almeno in questo momento così delicato del loro percorso scolastico».