Il mistero del pensionato scomparso: riprese le ricerche di Salvatore Dolcimascolo

L’ultima foto disponibile, lo ritrae in sella a una bicicletta di colore verde e con indosso una giacca blu, jeans e un cappello: il mistero che avvolge la scomparsa dell'uomo si protrae, dunque.

Per tutto il giorno di Pasqua e Pasquetta i carabinieri di Crescentino, Croce rossa, Protezione civile e Vigili del fuoco hanno perlustrato strade e campagne nella zona di Saluggia, Lamporo, Crescentino e sono anche stati in località Landoglio dove la famiglia ha vissuto per molti anni. Purtroppo, al momento, si sono rivelate infruttuose sia le ricerche a terra che le perlustrazioni con elicotteri e droni che hanno perlustrato anche la zona adiacente alla roggia Camera e ai canali nei pressi di quali potrebbe essere transitato l'uomo.

Chi lo avesse visto o avesse indicazioni è pregato di contattare immediatamente il 112 o i Carabinieri di Crescentino: la sua foto è stata condivisa da centinaia di utenti, così come l'appello delle autorità.