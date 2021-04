Danni a causa del forte vento: in via Pisa calcinacci colpiscono le auto in sosta

Si contano danni, in città e nel circondario, a causa del forte vento della giornata di martedì. Numerose squadre dei comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Vercelli sono state impegnate in interventi di la messa in sicurezza di pali pericolanti, tegole e tettoie divelte dal forte vento.

In città, in via Pisa, si è registrata la caduta di porzioni di intonaco dalla facciata di un condominio che hanno danneggiato le vetture sottostanti. Fortunatamente non sono stati rilevati feriti. Sul posto, oltre ai mezzi dei Vigili del Fuoco che, utilizzando l'autoscale hanno messo in sicurezza le parti pericolanti, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale.