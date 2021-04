Code e lunghe attese per il vaccino

Code interminabili per fare il vaccino a Borgosesia, ed il telefono del Sindaco si fa incandescente: i cittadini gli chiedono aiuto, sono soprattutto figli esasperati perché vedono i loro genitori anziani costretti ad attendere in piedi per potersi sottoporre alla vaccinazione.

«Così non va bene – dice il primo cittadino – il rispetto per le persone che si devono sottoporre a vaccinazione è imprescindibile, in particolare se si tratta di anziani: come è possibile che ci siano ritardi di oltre mezz’ora, dopo che si è fissato un appuntamento da tempo? Se occorre riorganizzare qualche passaggio, lo si faccia tempestivamente: non è possibile che ogni volta che l’Asl deve fornire una prestazione, si generino disguidi e malfunzionamenti. Noi ci siamo messi a disposizione, abbiamo fatto tutto il possibile: adesso sono loro che devono darsi da fare!».

Il Sindaco ha anche delle fotografie, che rivelano una situazione preoccupante: un assembramento davanti alle porte del Teatro Pro Loco, centro vaccinale di Borgosesia, ed i borgosesiani si lamentano anche per il rischio a cui sono esposti dovendo rimanere in attesa tutti insieme: «Mi auguro che la situazione venga risolta in giornata – conclude Tiramani – ho già sollecitato i vertici Asl chiedendo un cambio di rotta immediato, sennò chiederò provvedimenti eclatanti. I cittadini meritano rispetto!»