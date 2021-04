Borgosesia: il Comune incassa 70mila euro dalla vendita dello stabile di Valbusaga

È stata proficua la vendita all’asta da parte del Comune di Borgosesia di un fabbricato con giardino e un terreno limitrofo, situati in frazione Valbusaga: partiti da una base d’asta di 50mila euro, gli immobili sono stati venduti complessivamente per 70mila euro, una cifra che soddisfa il Comune.

«La vendita rappresenta per noi un duplice beneficio – commenta l’assessore all’Urbanistica, Eleonora Guida – da un lato, non dovremo più sostenere spese per la conservazione dell’immobile, dall’altro abbiamo realizzato un buon introito, che reinvestiremo nell’acquisto di un immobile con caratteristiche specifiche, a sostegno di importanti realtà del territorio: obiettivo centrato, dunque, con il piacere di vedere un edificio che riprenderà vita nella bella Valbusaga, in linea con il nostro obiettivo che è quello di riqualificare il patrimonio esistente, evitando così di ridurre gli spazi ambientali liberi con nuove costruzioni e tutelando gli edifici che fanno parte della storia di Borgosesia».

Nello specifico, l’edificio con giardino, messo all’asta partendo da 50mila euro, ha visto due contendenti che hanno aumentato la cifra, con 7 rilanci, fino a quella definitiva di 67.500 euro; il terreno limitrofo è invece stato venduto per il valore indicato a base d’asta, 2.500 euro.