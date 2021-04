Terzo, quarto o quinto posto?

Le ultime quattro partite (ma per la capolista Como e per il Renate sono cinque) delle squadre al vertice del girone A della serie C. (In neretto le squadre da incontrare).

1 - Como, primo in classifica con 65 punti in 33 partite. Una gara da recuperare, quindi.

Como-Grosseto

Olbia-Como (gara di recupero, mercoledì 14 aprile)

Livorno-Como

Como-Alessandria

Novara-Como

2 - Alessandria, seconda in classifica con 62 punti in 34 partite.



Pro Sesto-Alessandria

Alessandria-Pergolettese

Como-Alessandria

Alessandria-Pro Patria

3 – Pro Vercelli al terzo posto, con 61 punti in 34 partite



Pro Vercelli-Lecco

Pontedera-Pro Vercelli

Pro Vercelli-Piacenza

Carrarese-Pro Vercelli

4 – Pro Patria, quarta a pari merito con il Lecco a 56 punti in 34 partite

Pro Patria-Novara

Giana Erminio-Pro Patria

Pro Patria-Livorno

Alessandria-Pro Patria

5 – Lecco, quarta a pari merito con la Pro Patria a 56 punti in 34 partite

Pro Vercelli-Lecco

Lecco-Olbia

Lucchese-Lecco

Lecco-Albinoleffe

6 – Renate, sesta classificata, con 55 punti in 33 partite. Una gara da recuperare, quindi.

Renate-Pergolettese (recupero, mercoledì 7 aprile)

Pistoiese-Renate

Renate-Juventus U23

Pro Sesto-Renate

Renate-Lucchese

Seguono Pontedera (settimo posto, 49 punti), Albinoleffe (ottavo posto, 47 punti), Juventus U23 (nono posto, 46 punti ma con due gare da recuperare), Grosseto (decimo, 44 punti), Pergolettese (undicesimo, 43 punti, una gara da recuperare), Novara (dodicesimo, 42 punti), Piacenza (tredicesimo, 40 punti), Carrarese (quattordicesimo, 40 punti, una gara da recuperare).

Scontri diretti:

Pro Vercelli-Lecco, domenica prossima,

Como-Alessandria, alla penultima

Alessandria-Pro Patria all'ultima.

Ma potrebbe essere considerato anche uno scontro diretto quello che attende la Pro Vercelli sul campo della Carrarese, l'ultima giornata. La squadra toscana, infatti, potrebbe recuperare il terreno perduto grazie alla gara di recupero di mercoledì sul campo dell'Olbia e magari potrebbe giocarsi il tutto per tutto per il decimo posto valevole per i play off, proprio con la Pro di Modesto, all'ultima giornata.

Guardando calendario e scontri diretti, per la Pro Vercelli è ancora tutto possibile: la matematica dice che potrebbe arrivare prima ma anche sesta.

Più probabile una forbice – a nostro avviso – che va dal terzo al quinto posto.