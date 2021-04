«Dante, il medioevo, i nostri musei. Promuoviamo Vercelli per quando l'emergenza sarà finita»

L'anteprima è stata il 25 marzo, in occasione del Dantedì che ha aperto, in tutta Italia, le celebrazioni per i 700 anni dalla morte del sommo poeta. Ma sarà a partire da venerdì 9 aprile che, sui canali social del Comune di Vercelli, verranno trasmessi i tre appuntamenti con “Infin che il mar fu sovra noi richiuso”, omaggio all'Inferno ma anche alla città di Vercelli, citata da Dante nei versi dedicati a Pier da Medicina riportati sulla lapide murata sull'angolo di Palazzo Tartara.

Il progetto è strutturato in tre puntate: l’attore Federico Grassi porterà in scena il canto V di Paolo e Francesca; il XXVI con il canto di Ulisse, e il canto XXXIII del Conte Ugolino. Ma ogni puntata, che si avvale di musiche originali composte da Umberto Capaldi, è arricchita da un intervento di Paolo Pomati che fornisce una breve introduzione letteraria al canto e illustra sinteticamente, da un punto di vista storico, le preziose cornici museali che lo circoscrivono.

«Scenografie naturali delle riprese – spiega l'assessore Gianna Baucero - sono il Teatro Civico, il Museo Borgogna e il Museo Leone: tre palcoscenici artistici e storici della città di Vercelli che vogliamo valorizzare in attesa che l'emergenza sanitaria finisca e che possano tornare ad accogliere turisti e visitatori. Il progetto è tutto vercellese e confidiamo che internet e i social ci aiutino ad arrivare a un pubblico vasto, contribuendo a mantenere quei legami con la cultura e l'arte messi alla prova in questi mesi difficili. Artisti e tecnici hanno lavorato con grande passione e competenza e spero che il pubblico apprezzerà il prodotto».

(Federico Grassi ph Pino Matera)

Le tre puntate di “Infin che il mar fu sovra noi richiuso - Vercelli Dante 700” saranno in streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook Città di Vercelli nei venerdì 9, 16 e 23 aprile a partire dalle 21 e resteranno poi consultabili attraverso la rete. E, sempre grazie a internet, sono state moltissime le persone che hanno potuto ascoltare il concerto di San Patrizio, organizzato lo scorso 17 marzo con i Three Quarters, Anna Vella (voce, chitarra, percussioni), Marco Medicato (violino) e Mino Pareglio (voce, irish bouzouki, tenor banjo, chitarra, flauti) che, insieme alla ballerina Asia Bosio hanno reso omaggio alla musica e alle tradizioni irlandesi.

«Abbiamo reso omaggio a un santo che, con ogni probabilità, attraversò il nostro territorio durante il suo viaggio verso Roma intorno al 441 – spiega l'assessore Baucero – . Quell'itinerario, con il passare dei secoli, sarebbe diventato la Via Francigena ,negli ultimi anni riscoperta da tanti pellegrini e che, questa estate, se la situazione sanitaria lo consentirà, la prossima estate condurrà a Vercelli un’importante delegazione di pellegrini che ci prepareremo ad accogliere nel migliore dei modi per dar loro modo di conoscere e apprezzare la nostra città».

L'idea è di riallacciare quei fili - creati con tanto lavoro nel corso degli ultimi 15 anni – che stavano dando al territorio una visibilità culturale e turistica. E, per quanto possibile, di valorizzare le testimonianze di un medioevo che per molti versi è stato un'epoca d'oro per la città.

«Purtroppo la situazione sanitaria complica molto la realizzazione di questi progetti – aggiunge Baucero – ma il nostro sforzo è di farci trovare pronti per ripartire non appena sarà possibile e, intanto, cercare di offrire servizi che siano utili anche a far sentire meno isolati i cittadini».

Va in questo senso, ad esempio, un progetto di digital lending messo a punto dagli ufficili comunali e dalla Biblioteca e che verrà presentato a breve. «Vi hanno lavorato il dirigente del settore, Renato Bianco, Annamaria Bertola e tutto il personale delle due sedi bibliotecarie di via Cagna e via Galileo Ferraris che ringrazio per il grande impegno - spiega Baucero -. In un momento in un cui il servizio bibliotecario deve scontare notevoli restrizioni, questo progetto consentirà ai cittadini di accedere al prestito di e-book e audiolibri, questi ultimi molto importanti soprattutto per quella parte di popolazione che per problemi legati alla vista, si trova al momento in una situazione di ancora maggior isolamento».

E, quando l'emergenza sarà finita, l'assessore Baucero ha un altro progetto che vorrebbe realizzare. "Insieme all'università - dice - mi piacerebbe trovare il modo di ricordare degnamente Gigi Bulsei, che purtroppo ci ha lasciato troppo presto e che tanto avrebbe ancora potuto dare a questa città".