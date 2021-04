Novara, bimbo di 11 anni investito da un'auto: è grave

Gravissimo incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Novara. In via Gibellini, la strada principale del quartiere di San Rocco, alla periferia nord est della città, un

bambino ai 11 anni che transitava in bicicletta è stato travolto da un’auto. Il ragazzino è stato soccorso da un equipaggio del 118: le sue condizioni, secondo le prime

notizie, sono molto critiche. E’ stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Novara.