Crolla il Renate, colpaccio del Livorno (che ora spera). E poi la Pro...

Restano 12 punti (quattro gare) a disposizione prima del triplice fischio che sancirà la conclusione del torneo. Dopo la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C girone A alcuni scenari si sono modificati: Vincono le tre big, crolla il Renate ed il Livorno realizza cinque gol che riaprono la corsa per la zona Playout.

La giornata nel dettaglio

Ad aprire la giornata è stata la vittoria della capolista Como per 1 a 0 in trasferta contro la Carrarese. I padroni di casa, complici le espulsioni dei due centrocampisti (Pasciuti e Luci), hanno giocato in 9 contro 11 per più di 30 minuti. A decidere il match è stata la rete di Ferrari al 67esimo minuto di gioco. Dopo la vittoria, il Como resta capolista e si porta a 65 punti. Successivamente alla tredicesima sconfitta, la Carrarese, inizia a navigare in acque poco calme: quattordicesimo posto, 40 punti e zona Playout a sole due lunghezze. Vittoria importante della Pro Vercelli, in trasferta, per 1-3 contro la mina vagante Albinoleffe. Sono proprio i padroni di casa, alla prima occasione, a sbloccare il match: è l’ex Novara Manconi al minuto 26 a far gelare il sangue a Modesto ed ai suoi. La Pro però non si scompone, reagisce bene ed al 41esimo – con il solito Rolando – trova il pari su rigore. La ripresa si apre con un’ingenuità clamorosa della difesa bergamasca: calcio di rigore ed ancora Rolando infallibile dal dischetto; minuto 56 e vantaggio vercelllese. Il ko definitivo arriva al minuto 71 dopo un grande inserimento di Zerbin: l’esterno scarta tutta la difesa, serve Costantino e gol dell’attaccante in maglia numero 33. Nonostante la sconfitta l’Albinoleffe resta in piena zona Playoff: 47 punti ed ottava posizione. La Pro resta terza e raggiunge quota 61 punti. Pareggio per 1-1 il risultato che si è registrato al termine della gara tra Grosseto e Giana Erminio. Sono gli ospiti, al quindicesimo con Montesano, a passare in vantaggio. È però Galligani, a 15’ dal novantesimo, a trovare il pareggio per i toscani. Il Grosseto con 44 punti trova la decima posizione, la Giana si colloca sedicesima con 38 punti.

È 2-2 tra Pontedera e Pro Sesto: Palesi porta in vantaggio gli ospiti (minuto 32), Magrassi pareggia al minuto 42 e allo scadere del primo tempo è Ropolo a realizzare il gol del vantaggio dei padroni di casa. Gli ospiti non ci stanno, reagiscono e, al minuto 70, dopo un calcio di rigore, ottengono con D’Amico l rete del pareggio. I padroni di casa collezionano la settima posizione con 49 punti. Ospiti che raggiungono quota 39 e si collocano al quindicesimo posto disponibile. Crolla in casa il Renate contro l’Olbia per 1-2. A sbloccare il match, al quinto minuto di gioco, è il vercellese Guglielmotti. Gli ospiti, grazie all’ex Pro Vercelli Ragatzu, pareggiano al minuto 73 e raddoppiano al minuto 85 con Gagliano. Il Renate resta a quota 55 e trova il sesto posto. Capitolo diverso per i sardi che, con tre partite ancora da recuperare, raggiungono quota 37 e si posizionano diciassettesimi. È corsara la Pro Patria in trasferta a Lecco: 0-1 il finale andato in scena allo stadio Rigamonti-Ceppi. A decidere il match è Gatti al minuto 85. Il Lecco, dopo la sconfitta, trova la quinta posizione e resta a 56 punti. Con la vittoria la Pro Patria, invece, raggiunge 56 punti e scavalca proprio il Lecco: quarto posto per gli ospiti. Roboante vittoria per 5-0 del Livorno di Amelia contro la Pistoiese nel derby toscano valido per la corsa salvezza. Mazzarani (minuto 6) apre le danze e Braken raddoppia al 38esimo. Nel secondo tempo Bussaglia sigla il terzo ed il quarto gol (minuto 47 e 74) e Haoudi cala la “manita” al minuto 88. Nonostante la sconfitta, il Livorno resta ultimo ma arriva a quota 24 punti (3 distanze dalla Lucchese). La Pistoiese, con una gara da recuperare, resta a quota 27 e resta diciottesima. Pareggio a reti bianche tra Novara e Pergolettese. Dopo il pareggio, gli Azzurri raggiungono quota 42 e trovano la dodicesima posizione. Gli ospiti, dopo il punto guadagnato, arrivano a quota 43 e si collocano undicesimi (ad una distanza dal Grosseto e con una partita da recuperare). Pareggia anche il Piacenza di Mister Scazzola nel match casalingo contro la Lucchese: 1-1 il risultato finale. A sbloccare la gara sono gli ospiti con il solito Flavio Jr Bianchi al minuto 71. Il Piacenza non molla e, al minuto 84, trova il preziosissimo pareggio con Corbari. Al termine dei novanta minuti di gioco regolamentari la squadra di Scazzola conquista i 40 punti e si colloca tredicesima. Storia più complicata per la Lucchese: diciannovesimo posto, dodicesimo pareggio e 27 punti totali.

A chiudere la giornata è stata la netta vittoria per 2-0 dell’Alessandria di Moreno Longo contro la Juventus U23. Ad aprire le danze è stato Bomber Eusepi al minuto 35. Il raddoppio dei Grigi si registra, sempre grazie al mattatore di giornata Eusepi, al settantaduesimo minuto di gioco. Dopo i preziosi tre punti, l’Alessandria segue i risultati di Como e Pro Vercelli: secondo posto e 62 punti. I Bianconeri, con due gare da recuperare, restano a quota 46 e trovano la nona posizione.

La Classifica aggiornata:

- Como, 65 punti (ed una partita in meno), Promozione diretta

- Alessandria, 62 punti, Playoff

- Pro Vercelli, 61 punti, Playoff

- Pro Patria, 56 punti, Playoff

- Lecco, 56 punti, Playoff

- Renate, 55 punti (ed una partita in meno), Playoff

- Pontedera, 49 punti, Playoff

- Albinoleffe, 47 punti, Playoff

- Juventus U23, 46 punti (e due partite in meno), Playoff

- Grosseto, 44 punti, Playoff

- Pergolettese, 43 punti (ed una partita in meno)

- Novara, 42 punti

- Piacenza, 40 punti

- Carrarese, 40 punti (ed una partita in meno)

- Pro Sesto, 39 punti

- Giana Erminio, 38 punti

- Olbia, 37 punti, (e tre partite in meno), Playout

- Pistoiese, 27 punti (ed una partita in meno) Playout

- Lucchese, 27 punti, Playout

- Livorno, 24 punti, Retrocessione diretta