Un pari che sta stretto

Albinoleffe-Pro Vercelli 1-1

Marcatori: Manconi (A) al 25'. Rolando (Pvc) su rigore al 41'

ALBINOLEFFE (3-5-2)

Savini; Cerini, Borghini, Riva; Petrungaro, Piccoli, Genevier, Giorgione, Gelli; Cori, Manconi. A disposizione: Paganessi, Caruso, Berbenni, Nichetti, Gabbianelli, Galeandro, Ravasio, Ghezzi, Maritato. All. Zaffaroni.

PRO VERCELLI (3-4-3)

Saro; Hristov, Masi, Auriletto; Mezzoni, Nielsen, Awua, Gatto; Rolando, Costantino, Zerbin. A disposizione: Tintori, Scalia, Emmanuello, Romairone, Della Morte, Rizzo, Esposito, Erradi, Merio, Iezzi, Carosso. All. Modesto.

Arbitra il signor Mario Vigile della sezione di Cosenza

Ammoniti: Giorgione, Manconi dell'Albinoleffe;

PRIMO TEMPO

Pro subito in avanti, Costantino guadagna una punizione, batte Rolando, respinge la barriera, forse un difensore tocca col braccia, proteste dei giocatori vercellesi.

4': cross di Zerbin, testa di Costantino da distanza ravvicinata, fuori.

5': ancora un colpo di testa di Costantino che, marcatissimo, riesce comunque a colpire, palla alta sulla traversa. Netta la supremazia della squadra di Modesto.

Bene Mezzoni sulla destra.

20': gara a senso unico, si gioca solo ed esclusivamente sulla metà campo dell'Albinoleffe.

24': primo corner per i padroni di casa (2 per la Pro, fino a ora). Palla ribattuta dalla difesa e Manconi, al primo tiro in porta dei padroni di casa, insacca da fuori area. Albinoleffe 1 Pro Vercelli 0. Al minuto 25.

Gol beffa, insomma.

Forse sbaglia la Pro nell'insistere a servire Costantino, sempre raddoppiato in marcatura.

31': testa di Mezzoni su punizione battuta da Gatto, fuori.

Attacchi a testa bassa della Pro, niente da fare.

Awua ruba palla e riparte. Viene abbattuto. Punizione. L'azione prosegue, Nielsen a Mezzoni, cross, la palla arriva a Gatto che viene atterrato da Gelli, rigore ineccepibile: batte Rolando alla perfezione sul sette alla sinistra di Savini: Albinoleffe 1 Pro Vercelli 1. E' il minuto 41.