Partita a carte al circolo (in orario da coprifuoco): multe per tutti e locale chiuso

Altro controllo e altro circolo chiuso, in città, per violazione delle norme anti-Covid.

Nella serata di venerdì 2 aprile, poco dopo le 22, la Squadra Amministrativa della Questura di Vercelli ha accertato che in un circolo privato di corso Fiume, non solo non era stata sospesa l'attività, ma non veniva rispettato nemmeno il coprifuoco.

All’interno del locale sono state trovate 6 persone, 4 delle quali intente a giocare a carte, oltre l'orario in cui tutti quanti sono obbligati a restare in casa.

Il presidente del circolo è stato sanzionato per aver violato l’obbligo di sospensione della somministrazione di alimenti e bevande, mentre gli avventori presenti all’interno del locale hanno rimediato 400 euro di multa ciascuno per non aver rispettato il divieto di spostamento senza comprovate esigenze, così come contemplato dal decreto in vigore.

Al termine della redazione dei verbali con cui sono state contestate le violazioni, è stata disposta anche la chiusura per giorni 5 del circolo, sanzione accessoria prevista a carico degli esercizi che non ottemperano ai provvedimenti a tutela della salute dei cittadini.