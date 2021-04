«Due sconfitte non devono condizionare il cammino della Pro»

«Essere spensierati significa non aver paura di tentare un dribbling in più, essere spensierati significa che quando è il momento di tirare tu tiri pensando di fare gol, perché se non sei spensierato magari pensi che il tiro sarà così così, e non va bene, perché tirare senza convinzione, lo dico sempre ai miei giocatori, vuol dire tirare male» dice Francesco Modesto.

Il messaggio è chiaro: la squadra, che ha perso la sua spensieratezza nel primo tempo contro il Como e nel primo tempo con l'Alessandria, deve giocare le ultime gare senza paura.

«Noi dobbiamo affrontare partita dopo partita, pensando solo a giocare. Vorrei ricordare che noi non siamo stati costruiti per vincere sempre. Sono l'Alessandria e il Como che sono in ritardo, sono loro che devo vincere il campionato, non noi. Noi abbiamo fatto un buon lavoro e adesso si tratta di continuare, e di concludere nel migliore dei modi.»

Pesano le due sconfitte?

«E' normale che pesino, nel calcio alla fin fine quello che conta è il risultato. Come contano gli episodi, e noi siamo stati punti dagli episodi. A Livorno noi non siamo stati bravi a concretizzare gli episodi a nostro vantaggio. Abbiamo commesso un errore in occasione del loro gol? Certo, è la prima volta che subiamo una ripartenza dopo un nostro angolo. Ne faremo tesoro, sarà un errore che non verrà più commesso. Ma a me preme soprattutto una cosa: che non dobbiamo farci condizionare da questa doppia battuta d'arresto.»

Domani contro l'Albinoleffe, una partita da vincere?

«Io vorrei vincere sempre, io non sono mai soddisfatto. Se si vince per 1 a 0 dico che avremmo dovuto farne tre, di gol. Poi è chiaro: è il campo che decide. Le partite poi “raccontano” cose diverse.»

Come deve giocare la Pro, domani?

«Dobbiamo essere determinati, ma senza troppi assilli per la testa».

Comi domani non ci sarà: La coppia Comi e Costantino a Livorno non ha convinto molto.

«Ma altre volte, a partita in corso hanno dimostrato di saper coesistere. Non escludo di riproporli.»

Come sta Rizzo?

«Non è ancora al meglio, ma presto verrà il suo momento.»

Che pensa della classifica? Como, Alessandria...

«La guardo poco e guardo poco i numeri. A me interessa che la squadra continui a giocare come sa. E cioè con la consapevolezza che possiamo giocarcela con tutti. Del resto non è mai successo che abbiamo giocato per ottenere un punticino...»

«Se guardo indietro, al lavoro svolto, non posso che essere soddisfatto. L'emblema del buon lavoro di questa società è Hristov, l'unico giocatore dei serie C che gioca con la nazionale maggiore. Se guardo avanti sono fiducioso, perché la squadra c'è»