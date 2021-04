Con l’arrivo della bella stagione si usa molto di più la bici per questo il Comune ha provveduto ad installare nuovi portabiciclette in piazza Paolotti.

I nuovi elementi, dal design minimalista e innovativo per un migliore inserimento nell’ambito architettonico della piazza, sono di due tipologie: la prima tipologia è a batteria e consente di “parcheggiare” più biciclette, mentre la seconda ad arco, che richiama la forma di una bicicletta da corsa, permette il deposito di due biciclette. I “parcheggi” per le bici consentono di legare stabilmente il telaio in modo da prevenire i furti.

«Abbiamo deciso di aggiungere all’arredo della Piazza nuovi portabiciclette – spiega il sindaco Daniele Baglione – non solo per favorire i ciclisti, ma anche per promuovere la mobilità green all’interno del centro cittadino. Un’iniziativa che speriamo possa incentivare sempre più l’uso delle due ruote e che fa parte di un’azione più ampia di rilancio dell’uso della bicicletta, infatti, abbiamo in animo di potenziare anche i percorsi ciclabili migliorare i servizi per i cittadini che scelgono la bicicletta come mezzo di spostamento».