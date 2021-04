Partita a carte "proibita" nel bar: locale chiuso e multa a clienti e titolare

Clienti e titolare multati e bar chiuso per 5 giorni: continuano i controlli della Polizia di Stato impegnata a verificare il rispetto delle norme collegate alla prevenzione del contagio da Covid 19.

Giovedì pomeriggio, la Squadra Amministrativa della Questura di Vercelli ha accertato che in un bar in viale Rimembranza erano presenti, all’interno di una saletta, due persone intente a consumare bevande e a giocare a carte. Il gestore del locale è stato sanzionato per aver violato l’obbligo di sospensione della somministrazione di alimenti e bevande sul posto e il locale è stato chiuso per cinque giorni come sanzione accessoria.

I due avventori, sorpresi a giocare a carte, sono stati invece multati per non aver rispettato il divieto di spostamento senza comprovate esigenze, così come contemplato dal decreto in vigore.