Appalti di pulizia nelle Asl: «Capitolati da rivedere alla luce della pandemia»

La Filcams Cgil Piemonte interviene con una nota del segretario regionale Fabio Favola sull'aggiudicazione degli appalti per la pulizia e la sanificazione delle Aziende sanitarie piemontesi, un business da circa 315 milioni di euro per cinque anni, aggiudicato attraverso una gara che riguarda tutto il territorio piemontese ad esclusione di Alessandria e Asti. Una gara suddivisa in 5 lotti e nata nel 2018, prima della pandemia. E’ stata aggiudicata in tempo di Covid a 3 società: Markas SRL per i lotti 2/4/5; Samsic Italia SPA per Città della salute – lotto 1; CM Service SRL per il lotto 3.

La Filcams Cgil punta la lente d’ingrandimento sulle scelte operate in merito all’affidamento e all’accelerazione sui tempi di aggiudicazione, ritenuti da alcuni troppo frettolosi. Così come appare ancora controverso il destino dei ricorsi presentati.

«Le polemiche di questi giorni e suoi strascichi - dichiara Fabio Favola, segretario regionale della Filcams Cgil Piemonte - rischiano di distogliere l’attenzione sul tema che deve restare centrale: che fine faranno i circa 3000 lavoratrici e lavoratori che oggi operano nei servizi?. Noi non abbiamo dubbi e riteniamo che la Regione Piemonte e le aziende aggiudicatrici debbano perseguire il nostro stesso obiettivo: non perdere un posto di lavoro, non ridurre le prestazioni e le ore di lavoro e garantire integralmente i contratti delle lavoratrici e dei lavoratori».

«Tutta l’emergenza sanitaria legata alla pandemia - prosegue la nota - ci ha fatto misurare l’importanza e il valore del nostro sistema sanitario e anche le nostre lavoratrici addette alla pulizia e alla sanificazione hanno sofferto e ancora oggi vivono una condizione di esposizione e di rischio elevatissime. Lavoratrici e lavoratori, con contratti part-time poveri. Proprio per la loro importanza siamo fermamente convinti che i servizi che si andranno a gestire dovranno essere implementati da attività e prestazioni che anche dopo l’emergenza sanitaria, ancora lunga da superare, dovranno diventare strutturali e continui nel tempo».

Alla Regione Piemonte e alle aziende sanitarie Filcams Cgil chiede che i capitolati prestazionali, definiti prima della pandemia, vengano rivisti e incrementati alla luce di quanto l’esperienza del Covid19 ha insegnato, a garanzia della tutela della salute dei cittadini piemontesi. «Va da sé che su questi servizi e sulla difesa della salute non si può speculare e perseguire la logica del risparmio e che riteniamo inaccettabile e pericolosa l’aggiudicazione avvenuta con forti ribassi - prosegue Favola -: ad esempio nel quadrante Novara Verbania Biella Vercelli il ribasso supera il 30%. Una logica che oltre a pregiudicare la qualità dei servizi si scarica inevitabilmente sull’occupazione, con tagli insostenibili ai contratti e alle retribuzioni delle lavoratrici e dei lavoratori, con il rischio di creare tanti nuovi poveri».

Nei prossimi giorni inizieranno le procedure previste dal Contratto Nazionale per i cambi di appalto che dovranno concludersi, salvo nuove indicazioni, entro il 1° agosto. «Misureremo ai tavoli di confronto – conclude Fabio Favola - le volontà, gli interventi e le azioni che si vorranno mettere in campo da parte di tutti i soggetti, aziende e committenti, per garantire il lavoro, il reddito delle persone e la qualità dei servizi. La Filcams Cgil del Piemonte sarà come sempre in campo per difendere il lavoro e tutelare salari e diritti e già da subito siamo pronti a dare battaglia e scendere in lotta al fianco delle lavoratrici e i lavoratori».