L'Rt migliora, ma non basta. Piemonte in rosso fino al 18 aprile. In arrivo i divieti di Pasqua

Indice Rt a 0,96, ma i casi ogni 100mila abitanti superano la quota di 250, anche se in termini di contagi sono in miglioramento. E anche la pressione sulle strutture ospedaliere resta alta: l’occupazione delle terapie intensive è salita dal 55 al 59% e quella delle ordinarie dal 61 al 66%.

Sono ancora dati da zona rossa quelli comunicati dal presidente della Regione, Alberto Cirio, nel corso della periodica riunione con i Prefetti, i presidenti di Provincia, i sindaci dei capoluoghi.

Si sposta ancora il traguardo della zona arancione, per il Piemonte e, di conseguenza, si allontana anche il momento in cui negozi, parrucchieri e centri estetici potranno riaprire. Per non parlare di bar e ristoranti che, sicuramente, resteranno in modalità asporto per tutto il mese. Il Decreto del Presidente del Consiglio Draghi, infatti, prevede che se i dati del 9 aprile saranno da zona arancione, la stessa diventerà operativa dal 19 aprile. Di conseguenza, la prima data utile per essere inseriti in zona gialla diventa il 2 maggio (parametri sanitari permettendo).