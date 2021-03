I falsi tecnici ci riprovano: nel mirino c'è Trino

Prosegue l'allarme per il tentativi di truffa in corso in diversi centri della Bassa e del Vercellese. Così dopo la zona di Cigliano, Borgo d'Ale, Crescentino e Ronsecco, mercoledì è a Trino che vengono segnalati falsi tenici che cercano di intrufolarsi nelle case.

«In questi giorni a Trino e nei paesi limitrofi, alcuni individui spacciandosi per incaricati del Comune, hanno cercato di avvicinare alcuni nostri concittadini - spiega il sindaco Daniele Pane, lanciando il nuovo allarme -. Utilizzano le scuse più fantasiose: tamponi, sanificazione e informazioni sui vaccini. Il Comune di Trino non manda nessuno a casa vostra senza avvidare e senza apposita divisa e tesserino di riconoscimento. Ricordo a tutti di non far entrare mai in casa nessuno sconosciuto e, se avete dubbi o sospetti, chiamate subito le forze dell’ordine o in alternativa il mio numero 337/232751».