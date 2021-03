Unione Montana: «Pannolini e fazzolettini donati per i bambini»

Un dono prezioso dal Soroptimist Club Valsesia è arrivato nei giorni scorsi ai Servizi Socio Assistenziali dell’Unione Montana Valsesia, e subito l’assessore Francesco Nunziata ha disposto che questo venga messo a disposizione di tutte le famiglie del territorio che ne hanno bisogno, non solo quelle seguite dai servizi sociali: «Abbiamo ricevuto una consistente fornitura di pannolini e fazzolettini di carta – spiega Nunziata – che subito abbiamo stabilito di destinare all’Equipe Minori del nostro servizio, oltre che alle mamme ed ai bambini che i nostri operatori seguono costantemente sul territorio. Ma si può fare di più, e lo faremo».

Nunziata, sempre molto attento ai bisogni delle varie categorie sociali, nella consapevolezza che il periodo che stiamo vivendo ha messo in difficoltà anche molte famiglie non annoverate tra quelle seguite dai Servizi Sociali, ha deciso di mettere a disposizione i pannolini per i bambini a tutti quei genitori che abbiano reale difficoltà ad acquistarli, basta farne richiesta con una mail ai servizi sociali dell’Unione Montana: «Mamme e papà che abbiano perso il lavoro, o non stiano lavorando regolarmente, fanno fatica ad affrontare la spesa non indifferente per i pannolini dei loro bimbi – dice l’Assessore – è a queste famiglie che mi rivolgo, invitandole a rivolgersi ai nostri uffici via mail: faremo il possibile per dare una mano a tutti coloro che davvero ne hanno bisogno».

A chi rivolgere la domanda? L’indirizzo a cui inviare la mail è: servizisociali@unionemontanavalsesia.it

«Ringrazio molto Soroptimist Club Valsesia, in particolare la presidente Rosanna Salvoldi – aggiunge Nunziata – per la sensibilità di questo gesto, che sottolinea la costante attenzione del sodalizio alle problematiche che riguardano il settore socio-assistenziale. La loro donazione ci consente di ampliare la nostra rete di intervento, e di “abbracciare” ancora più famiglie con azioni concrete di supporto e solidarietà».